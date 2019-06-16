خبير سياحي: لوس أنجلوس ترحب بالمزيد من الزوار الصينيين

قال خبير سياحي، إن قطاع السياحة في لوس أنجلوس يثمن كثيرا علاقاته الصحية الطويلة الأمد مع الصين.



وأضاف ايرنيست وودن الإبن، الرئيس والمدير التنفيذي لمجلس السياحة والترفيه في لوس أنجلوس، في مقابلة مع ((شينخوا)) عبر الإيميل، أن استثمارنا لموارد التسويق السياحي في الصين، تبقى مستقرة لضمان أن تواصل لوس انجليس كونها وجهة رئيسية للمسافرين الصينيين.



ووفقا لمعطيات نشرها المكتب الوطني الأمريكي للسياحة والسفر، فإن عدد السياح من الصين للولايات المتحدة قد انخفض للمرة الأولى خلال 15 عاما، حيث انخفض عدد من يسافرون إلى الولايات المتحدة بـ5.7% ليصل إلى 2.9 مليون العام الماضي.



رغم ذلك، فإن استقبال لوس انجلس للسياح الصينيين، كان مغايرا للأرقام على المستوى الوطني، حيث سجلت رقما قياسيا بلغ 1.2 مليون زائر من الصين، بزيادة 6.9% على أساس سنوي.



قال وودن "لقد زادت الرحلات المباشرة من الصين إلى مطار لوس انجليس الدولي للفترة من يناير وحتى ابريل هذا العام، بـ4.6% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي".



وأكد على أن الجهات المعنية في لوس انجليس قد بذلت جهودا عظيمة على مدى سنوات، لضمان أن تبقى لوس انجليس الوجهة الرئيسية للسياح الصينيين.



واضاف في مقابلته مع ((شينخوا)) "نحن مستعدون وملتزمون تماما بتعزيز علاقاتنا وسنواصل ترحيبنا الحار بالزوار من الصين".



وأعرب عن اعتقاده بأن السياحة عامل حيوي جدا لتعزيز التبادلات الثقافية بين الشعبين ودفع علاقاتهما، وهي ثمار تنتج عن تعزيز حركة السياحة والسفر بين الصين والولايات المتحدة.