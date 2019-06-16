راموس يحتفل بزواجه من صديقته بيلار روبيو في أشبيلية

احتفل نجم كرة القدم الإسباني سيرخيو راموس، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، مساء السبت بزفافه على مقدمة البرامج والممثلة الإسبانية بيلار روبيو في كاتدرائية أشبيلية بجنوب إسبانيا، وذلك بعد علاقة صداقة بينهما بدأت منذ عدة أعوام.



وشهد حفل الزفاف حضور العديد من المشاهير من بينهم نجم المنتخب الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام وزوجته فيكتوريا، وقد حظيا باستقبال حافل لدى وصولهما.



ولم يجر السماح بدخول ممثلي وسائل الإعلام والكاميرات في الكنيسة، وبعد حفل الزفاف الذي وصفته وسائل إعلام إسبانية بأنه "زفاف العام"، وقف راموس 33/ عاما/ وزوجته أمام الكاتدرائية حيث التقط لهما عددا هائلا من الصور.



وشهد الحفل حضور ما يتراوح بين 400 و500 ضيف من بينهم جميع لاعبي ريال مدريد وعدد كبير من لاعبي كرة القدم والسياسيين ومصارعي الثيران ونجوم الموسيقى الإسبانية.