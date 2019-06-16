فوز كبير لكندا برباعية في افتتاح الكأس الذهبية

أحرز جوناثان ديفيد هدفين ليقود كندا للفوز 4-صفر على مارتينيك في افتتاح الكأس الذهبية لكرة القدم بالولايات المتحدة يوم السبت.



وبدأت كندا بقوة وبدا أنها مسألة وقت فقط قبل أن تسجل وهو ما حدث في الدقيقة 33 عندما استغل ديفيد خطأ دفاعيا وأحرز الهدف الأول.



ورد كيفن بارسيمين لاعب مارتينيك وسدد أكثر من مرة لكن الحارس ميلان بوريان أنقذ الموقف وحافظ على النتيجة مع نهاية الشوط الأول.



وأضاف ديفيد الهدف الثاني في الدقيقة 53 لينجح المهاجم الشاب البالغ عمره 19 عاما في تسجيل هدفه السادس في خمس مباريات مع كندا.



وقال ديفيد الذي نشأ في مدينة أوتاوا "هذا شعور رائع لأني أمثل بلادي، كنا نعلم أن هذه أول مباراة وأن الجميع يتابعون المباراة لذا كنا ندرك ضرورة أن نرسل رسالة قوية ونفوز وهذا ما حدث".



وجعل المخضرم جونيور هويليت النتيجة 3-صفر في الدقيقة 63 واختتم سكوت أرفيلد الرباعية بعد أربع دقائق أمام مارتينيك.



وأبدى جون هردمان مدرب كندا سعادته بالبداية القوية وتحقيق أكبر انتصار للفريق في مباراة بالكأس الذهبية.



وأضاف "كنا نعرف أن مارتينيك ستمثل تحديا لنا لكن أعتقد أن الفريق التزم بالخطة ونجحنا في استغلال بعض الأخطاء".



وتضم المجموعة الأولى أيضا المكسيك، المرشحة لحصد اللقب، وكوبا وسيلعب المنتخبان يوم السبت أيضا.