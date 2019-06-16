محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال لجنة حصر الإعلانات غير المرخصة

تابع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، أعمال لجنة حصر الإعلانات غير المرخصة على واجهات المحلات والوحدات الإدارية بدائرة المحافظة، طبقًا لتكليفاته بتفعيل حملة حصر الإعلانات غير المرخصة على واجهة المحلات بشارع الجمهورية، بعاصمة المحافظة.



وتم تسليم 28 إنذار لأصحاب المحلات، أو المتواجد بالمحل، وتم تحديد المساحة الإجمالية للإعلان وإبلاغ صاحب المحل بضرورة حضوره إلى قسم الإعلانات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ لترخيص الإعلان الخاص بمحله، وإلا سيتم إزالته على نفقته الخاصة، طبقًا لقانون الإعلانات واللوائح المكملة له.



وقدم محافظ كفر الشيخ، الشكر للجنة حصر الإعلانات المشكلة من مدير مشروع الإعلانات بالمحافظة، ومسئول المتابعة بمشروع الإعلانات، ورئيس قسم الإعلانات بالوحدة، والعاملين بالقسم المالى والإعلانات بالوحدة، على جهودهم المبذولة فى تنفيذ القانون وحماية حق الدولة.