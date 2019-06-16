للمرة الثالثة.. عادل ناصر رئيسًا للغرفة التجارية بالجيزة

أسفرت انتخابات هيئة مكتب الغرفة التجارية بالجيزة، عن فوز عادل ناصر، برئاسة مجلس إدارة الغرفة للمرة الثالثة على التوالي، بعد تفوقه على منافسه عبد الله غراب بفارق 632 صوتا، بعد حصوله على 1113 صوتا، في حين حصد منافسه عبد الله غراب على 481 صوتا.



وكذلك فازت قائمة عادل ناصر بالكامل "أفعال لا أقوال" والتى ضمت محمد امبابى، والذى عاد للترشح بحكم قضائي بحصوله على 1091 صوتا وحصول كل من أحمد علي محمد حجازى على 1132 صوتا، وأحمد محي الدين سلامة الخولي 1085 صوتا، وعمرو محمد توفيق على بلبع 1004 أصوات، وهندي مصطفى هندي إبراهيم حصل 1056 صوتا، وأسامة أحمد حسن حصل 1077 صوتا، ومحمد صالح قاسم صاوي الحداد 1056 صوتا.



وكتب ناصر، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" صباح اليوم: بسم الله الرحمن الرحيم.. وقل اعملوا فسيري الله عملكم ورسوله والمؤمنون.. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات... اتقدم بخالص الشكر والامتنان لكل رجال أعمال ورجال الصناعة وتجار محافظة الجيزة ولكل من ساندني سواء بالحضور للانتخاب او بكلمات التأييد ومشاعر الحب والاخلاص التي شعرت بها منكم جميعا أهلي وأصدقائي واخوتي وابنائي الكرام لكم مني جزيل الشكر".