محروس يستقبل الفوج الثانى بمعسكر الشباب ببلطيم

استقبل الدكتور عزت إبراهيم محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، الفوج الثانى لإدارة شباب دسوق المشارك بمعسكر الشباب بمصيف بلطيم، بحضور عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب، ومحمد مرسى، مدير إدارة شباب دسوق، ومحمود مناع، مدير المعسكر.



حيث رحب وكيل الوزارة، بالشباب المشارك بالفوج، وشدد على جميع المشاركين بضرورة الالتزام بتعليمات المعكسر، والالتزام بمواعيد البحر، والندوات الدينية والثقافية، وبرنامج المعسكر.



كما نوه وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المعسكر له أهداف سلوكية ومعرفية، وذلك لإعلاء قيم الأخلاق والروح الرياضية أثناء ممارسة الأنشطة والدورات الرياضية، موجهًا بإزالة كافة العقبات، وتوفير سبل الراحة للفوج المشارك.



وكان وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، قد أجرى القرعة العلنية للأفواج المشاركة بمعسكر الشباب بمصيف بلطيم لعام 2019م، فى شهر مايو الماضى.



وأسفرت القرعة عن مشاركة إدارة بيلا بالفوج الأول، وإدارة دسوق بالفوج الثانى، وإدارتى فوه ومطوبس بالفوج الثالث، وإدارة كفر الشيخ بالفوج الرابع، وإدارة سيدى غازى بالفوج الخامس، وفوج الفتيات بالفوج السادس، وإدارة الرياض بالفوج السابع، وإدارة الحامول بالفوج الثامن، وإدارة قلين بالفوج التاسع، وإدارة سيدى سالم الفوج العاشر.



وأكد وكيل الوزارة الشباب والرياضة، أن معسكر الشباب بمصيف بلطيم سيكون هذا العام ذا طابع خاص من تكثيف للأنشطة المتنوعة، والندوات التثقيفية، وألعاب رياضية على الشاطئ لكل المترددين، متمنيًا التوفيق والتميز للإدارات المشاركة للحصول على المراكز الأولى لهذا العام.



يأتى ذلك، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ.