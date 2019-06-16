مصرع 43 شخصا وتضرر 10 ملايين بسبب الكوارث الطبيعية بالصين

أعلنت وزارة إدارة الطواريء الصينية مصرع 43 شخصا وفقدان 4 آخرين وإعادة تسكين 127 ألفا مع تضرر نحو 10 ملايين شخص في شتى أنحاء البلاد خلال شهر مايو الماضي بسبب الكوارث الطبيعية.



وذكرت الوزارة - في بيان اليوم - أن الكوارث الطبيعية تسببت في خسائر اقتصادية مباشرة بقيمة 9ر11 مليار يوان (نحو 7ر1 مليار دولار) خلال الفترة المذكورة جاءت أغلبها نتيجة تدمير منازل وإتلاف محاصيل زراعية.



وتضررت الصين بشكل رئيسي من الجفاف والفيضانات وعواصف البرد خلال الشهر الماضي، فيما تسببت الزلازل والانهيارات الأرضية ودرجات الحرارة المنخفضة وكوارث الثلوج وحرائق الغابات في أضرار متفاوتة.



كان تأثير الكوارث الطبيعية في مايو الماضي - وفقا للوزارة - أقل بشكل طفيف عن المستوى المتوسط مقارنة بالفترة المماثلة على مدار الأعوام الخمسة الماضية.