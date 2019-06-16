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الأحد 16/يونيو/2019 - 09:32 ص

قائمة "الوكيل" تفوز بانتخابات غرفة اﻹسكندرية

أحمد الوكيل
أحمد الوكيل
أ ش أ
dostor.org/2670822

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات الغرفة التجارية بالإسكندرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد نتيجة انتخاب الغرفة التجارية التي أجريت على مقاعد عضوية مجلس الإدارة في الدورة التي تمتد في الفترة ما بين 2019 و2023، وذلك عقب الانتهاء من أعمال فرز الأصوات.

وفاز أحمد الوكيل برئاسة المجلس إذ حصل على 3587 صوتا، والأعضاء، أحمد حسن (حصل على 3543 صوتا)، وعمرو مصيلحي 3539 صوتا، وأحمد محمد صقر 3536 صوتا، ومحمد على مسعد فتح الله 3494 صوتا، ومحمد السيد زكي المازني 3482 صوتا، ومحمد حسين ماهر حفني 3475 صوتًا، وشريف بقطر 3466 صوتا، وعمر خميس العنيمي 3455 صوتا.

وكانت قد بدأت عملية فرز أصوات الناخبين في انتخابات الغرفة التجارية بالإسكندرية التي أجريت أمس السبت، على مقاعد عضوية مجلس الإدارة في الدورة التي تمتد في الفترة ما بين 2019 و2023، وسط أجواء هادئة تسيطر على محيط مبني الغرفة بمنطقة محطة الرمل وسط الإسكندرية.

وخاض الانتخابات 16 مرشحا بعد انسحاب عدد من المرشحين، لاختيار 9 أعضاء من بينهم منصب رئيس الغرفة، فيما سيتم تعيين 9 أعضاء من قبل وزير التجارة والصناعة لاستكمال مجلس الإدارة المحدد بـ 18 عضوا فيما تنافست قائمتي "عطاء وتواصل"، والتي تضم أحمد الوكيل، وأحمد حسن، ومحمد المازني، وأحمد صقر، وشريف بقطر، وعمرو مصيلحي، ومحمد حفني، ومحمد فتح الله، وعمر الغنيمي، وتضم القائمة الأخرى، التي تحمل اسم "نبض التجار"، الدكتور سمير صديق، وأشرف مصطفى سلامة، وخالد سليمان فهمي، وجابر محمد محمود عثمان، وحازم مصطفى المنوفي.

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