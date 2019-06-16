حظك اليوم.. لجميع الأبراج الفلكية الأحد 16/6/2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى، حظك اليوم الأحد، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالى:





الحمل

مهنيًا: ابتعد عن الانفعالات والمشاكل والخلافات، وتخلّ عن أنانيتك بعض الشيء لئلا تخسر صفقة أو تسوية أو فرصة ثمينة.

عاطفيًا: تقدّم للشريك أفضل ما عندك من المشاعر الطيبة، وتحافظ على تفاؤلك بالنسبة إلى العلاقة وتكون مرتاحًا أكثر من أي وقت مضى.

صحيًا: إذا كنت تشعر بغثيان شبه دائم فما عليك سوى مراجعة الطبيب ليصف لك العلاج اللازم.





الثور

مهنيًا: انتبه من الازدواجية والمعاملة المبهمة في علاقتك المهنية وإلاّ فإنّك مقدم على أوضاع تتمنى لو أنك لم تصل إليها.

عاطفيًا: يكون النقاش إيجابيًا وبنّاء جدًا مع الشريك وتضعان معًا برنامجًا لرحلة أو لعطلة وتبدوان مرتاحين لما تقرّرانه.

صحيًا: لا تكن بخيلًا في ممارسة الرياضة، بل حاول أن تكون كذلك في تناول المأكولات بلا هوادة.





الجوزاء

مهنيًا: يوم ضاغط يشعرك بالتعب، ويشير إلى خلاف أو بعاد، ثق بمساعدة تأتيك من زملاء يؤدون دورًا في تحقيق بعض الإنجازات.

عاطفيًا: التشبّث بالمواقف المتصلبة لا يكون في مصلحة العلاقة على الإطلاق، بل يؤدّي إلى مواجهة شرسة بينك وبين الشريك.

صحيًا: لا تفسح في المجال أمام الآخرين كي يخيّروك بين السهرات والبقاء في المنزل، افعل ما تراه مناسبًا لصحتك.





السرطان

مهنيًا: يحمل إليك هذا اليوم تأييدًا عامًا ودعمًا كبيرًا منقطع النظير من قبل الزملاء، وتخوض مغامرات جميلة حتى آخر الشهر.

عاطفيًا: تمضي يومًا رومانسيًا ممتعًا مع الشريك وسط أجواء رائعة، وهو يساندك ويقف إلى جانبك على الدوام ويساعدك في إيجاد الحلول.

صحيًا: خبر محزن يقلق راحتك، ويسبب لك صداعًا وتعبًا نفسيًا، لكن اطمئن الأمر لن يطول.





الأسد

مهنيًا: الحظ حليفك القوي، يوم مناسب للقيام بالاستثمارات المالية الكبرى وشراء الأسهم والدخول في بورصة العقارات.

عاطفيًا: يحاول الشريك منذ مدة إقناعك بأن ما تفعله غير صحيح، ولكنك لا توافقه الرأي وتواجهه بمواقف مبنية على تحليلات غير منطقية.

صحيًا: بينك وبين نفسك تشعر بأنّ الأمور الصحية لا تسير على خير ما يرام، ومع ذلك لا تقوم بأي شيء.





العذراء

مهنيًا: تتمتع هذا اليوم بسحر خاص وبجاذبية، وتشعّ ببريق يلفت الجميع، ويفتتح دورة من الاتصالات المميّزة.

عاطفيًا: يبدأ اليوم مضطربًا عاطفيًا، ما قد يولّد بعض الرتابة في العلاقة أو الإهمال أو اللامبالاة، لكنه ينتهي كما تشتهي.

صحيًا: لا تقدم على الخطوات الناقصة صحيًا، بل ادرسها جيدًا حتى لو أجبرت على الاستعانة بأصحاب الاختصاص.





الميزان

مهنيًا: تعيش يومًا مهمًا على الصعيد المهني تشعر فيه بارتياح نفسي مهم، فلا تسمح للمشكلات أو الضغوط بالتأثير سلبًا في ثقتك بالنفس.

عاطفيًا: عليك أن تحسم أمرك اليوم بشأن بعض القضايا العالقة، وحاول أن تتوصل إلى اتفاق أو تسوية مع الشريك لأنّ هذا يصبّ في مصلحتكما.

صحيًا: لا تنفعل أمام أي حدث بسيط قد يسبب لك أزمة عصبية أو انهيارًا.





العقرب



مهنيًا: بعض المصاعب أو المشاكل المتعلقة بالماضي تبرز مجددًا اليوم لكنك تتخطاها بسرعة قياسية وكأن شيئًا لم يكن.

عاطفيًا: تنفعل وتبدي ردة فعل عنيفة بسبب ما يطرأ على مسألة تخصك والشريك، تتبدّل ربما المواعيد وينتابكما بعض القلق.

صحيًا: سارع إلى زيارة الطبيب ولا سيما أن شهيتك المفتوحة دائمًا تسبب لك مشكلات في المعدة.





القوس

مهنيًا: ترتفع المعنويات تحت تأثير المربع الفلكي للقمر من برجك فتشعر بالانتعاش وتعبر عن نفسك بطريقة سلسة وتتاح أمامك فرص استثنائية للتعبير عن الذات.

عاطفيًا: يوم عاطفي مميز يحمل إليك المتغيرات التي كنت تنتظرها، وتحسم بعض الأمور بغية المحافظة على العلاقة بالشريك.

صحيًا: حاول قدر المستطاع التخفيف من وطأة العمل والاهتمام بالوضع الصحي باستمرار.





الجدي

مهنيًا: محطة جديدة ومهمة في حياتك المهنية تأمل أن تحقق من خلالها الكثير من النجاحات والإقدام على خطوات مهمة.

عاطفيًا: يوم عاطفي مليء بالوعود الوردية ويحمل رسائل جديدة تفوح منها رائحة الرومانسية ويكون ختامه رائعًا.

صحيًا: السهر الدائم يتلف يرهقك ويبقيك في حال من الترنح نهارًا وعدم التركيز في العمل.





الدلو

مهنيًا: تتخلص من الكثير من الضغوط والمسؤوليات الملقاة على عاتقك اليوم، وعليك أن تولي مجالك المهني المزيد من الاهتمام.

عاطفيًا: تخشى بعض التغيرات التي تنتاب مشاعر الحبيب ولا تعرف موقفك الحالي تجاه ما يحصل.

صحيًا: تهتم بتفاصيل تخصّ أوضاعك الصحيّة وتناقش الأمر مع بعض المعنيّين.





الحوت

مهنيًا: حاول دراسة مجالات جديدة ومشاريع جديدة تستطيع أن تنافس من خلالها كبريات الشركات والمؤسسات في الداخل والخارج.

عاطفيًا: يعزّز هذا اليوم الرومانسية ويجعلك أكثر جاذبية وبهاءً، لكن لا تمزج بين الحب والعمل في هذه الأثناء.

صحيًا: كثرة المطالعة في وضع جلوس غير مريح يسبب لك آلامًا في الرقبة والعنق ويرهق نظرك.