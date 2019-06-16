القاهرة : الأحد 16 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:34 م

المجلس العسكري بالسودان يؤجل إعلان نتائج تحقيق فض الاعتصام
11:06 ص

أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 بـ 635 جنيهًا للجرام
10:15 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الاستاتيكا" المتداول
06:51 م

ماذا قال مؤسس «صوت العرب» عن هيكل وقناة الجزيرة ؟

06:49 م

3 عروض أمام شيكابالا.. وترشيح الحشادى لقيادة هجوم الزمالك
04:02 م

رئيس الاحتلال الإسرائيلي يدعم "المثليين"
08:43 م

عز يستأنف «العارف».. إمام يواصل «لص بغداد».. وصدام بين تامر والرقابة
01:30 م

زيادة الصادرات المصرية إلى أمريكا بنسبة 48.8% خلال الربع الأول
10:33 ص

إلغاء امتحان معهد التمريض العام بأسيوط بسبب تسريب الامتحان
09:17 ص

رويترز: مهاجمة ناقلات نفط ترفع علم جزر مارشال وبنما في خليج عمان
10:33 م

«تورتة صلاح» على مائدة عشاء سياح الغردقة (صور)
04:05 م

4 مشروعات جديدة بتكلفة 4.6 مليون دولار في الإسماعيلية
محافظات
الأحد 16/يونيو/2019 - 09:16 ص

انطلاق امتحان الإحصاء لطلاب الصف الثالث الفني للتمريض بمطروح

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين شعيب
dostor.org/2670811

انطلق منذ قليل امتحان الصف الثالث الثانوي الفني للتمريض في مادة الإحصاء، والتي تستمر لمدة ساعتين.

وأكد الدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة بمطروح، إنه يتم توفير جميع سبل الراحة للطلاب أثناء تأديتهم الامتحانات، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي أعمال شغب داخل اللجان.

يذكر أن مديرية الصحة بمحافظة مطروح قد أعلنت أن 152 طالب يؤدون امتحانات النقل للمدرسة الثانوية الفنية للتمريض 102 بمدينة مطروح، 50 بمدينة الحمام.

وانطلقت امتحانات الدور الأول للصف الثالث الثانوي الفني للتمريض للعام الدراسي 2018-2019، يوم الأحد 9 يونيو، حيث أدى الطلاب امتحان مادة طب نسا وتوليد وتمريضها والتي استمرت لمدة 3 ساعات.

ومن المقرر أن تنتهي الامتحانات يوم الخميس 20 يوليو 2019، بمادة لغة عربية ورقة أولى ولغة عربية ورقة ثانية.

اقرأ أيضًا
منذ سنتين

بالصور.. محافظ مطروح يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 61.4%

الآن

التحالف العربى يدمر مستودعًا لتخزين الطائرات المسيرة فى صنعاء

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 16 يونيو 2019

شيرين توجه رسالة لمحمد صلاح

الأرصاد: ارتفاع شديد فى درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

ads
ads
الأكثر قراءة

تراجع جديد فى أسعار الليمون بالأسواق

عروض مغرية تلاحق "صلاح".. واللاعب يكشف موقفه

اللجنة الأوليمبية: انتخابات الزمالك التكميلية باطلة وغير قانونية

أسعار الدولار اليوم الأحد 16 يونيو 2019

ألبومات الصور

إعلام الأزهر يناقش مشروعات تخرج الفرقة الرابعة (صور )

بدء فرز الأصوات بانتخابات "الغرفة التجارية" بالإسكندرية

بالصور.. الإسكندرية تتزين استعدادًا لاستقبال البطولة الإفريقية

"الغرابلي" يتأكد من قوة تحمل الألواح الزجاجية لممشي حمامات كليوباترا

رياضة

حلم اللقب الأفريقي الثالث يراود رينار

"أسود الأطلس" تتطلع للقب ثان بكأس الأمم الأفريقية وتصطدم بمجموعة نارية

المكسيك تستهل مشوارها في الكأس الذهبية بفوز ساحق على كوبا

نجم الساعة

رغبة الأسود.. هل تنقذ شخصية الكاميرون سيدورف من البداية السيئة؟

الأكثر قراءة

تراجع جديد فى أسعار الليمون بالأسواق

عروض مغرية تلاحق "صلاح".. واللاعب يكشف موقفه

اللجنة الأوليمبية: انتخابات الزمالك التكميلية باطلة وغير قانونية

أسعار الدولار اليوم الأحد 16 يونيو 2019

الرئيس نيوز

قريبا.. بدء تشغيل مطار العاصمة الإدارية الجديدة

اليوم استكمال محاكمة متهمي "كتائب حلوان"

الصحف تبرز زيارة الرئيس للمنتخب الوطني: "هيعملوها الأبطال"

ننشر.. توصيات "المنتدى الإفريقي لمكافحة الفساد"

غدا.. الجنايات تستكمل محاكمة 215 متهما في "كتائب حلوان"

كشكول

تعرف على موعد تسجيل اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة

غداً.. جامعة الأزهر تحتفل بـ"يوم البيئة العالمي"

قرار هام بشأن تصحيح امتحانات الأول الثانوي (مستند)

"التعليم" تكشف حقيقة نتائج "أولى ثانوي" المتداولة على السوشيال ميديا

التعليم العالي يهنئ "عازر" على وسام الاستحقاق الألماني

الأمصار

السيسي يوقع قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي

قرار جمهوري بإضافة اختصاصات لمجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال

الشرطة الهندية تداهم 7 مواقع تابعة لأنصار داعش

الشرطة الهندية تداهم 7 مواقع تابعة لأنصار داعش

وضع رئيس الوزراء الجزائري السابق في الحبس المؤقت

مرايا الابداع

أصوات جانبية

الشاعر: أبوالقاسم الشابى

منوعات

الكشف عن عدد مستخدمى الإنترنت فى 2018

تعليق حركة الملاحة فى مطار نيوارك إثر خروج طائرة عن المدرج

أكبر طائرة للعالم معروضة للبيع بسعر صادم

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ دور العلوم الإنسانية فى مواجهة الإرهاب بـ"آداب طنطا"

المزيد
الصحة

ضوء شاشات الهواتف له تأثير خطير على الجلد

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎