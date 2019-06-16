انطلاق امتحان الإحصاء لطلاب الصف الثالث الفني للتمريض بمطروح

انطلق منذ قليل امتحان الصف الثالث الثانوي الفني للتمريض في مادة الإحصاء، والتي تستمر لمدة ساعتين.



وأكد الدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة بمطروح، إنه يتم توفير جميع سبل الراحة للطلاب أثناء تأديتهم الامتحانات، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي أعمال شغب داخل اللجان.



يذكر أن مديرية الصحة بمحافظة مطروح قد أعلنت أن 152 طالب يؤدون امتحانات النقل للمدرسة الثانوية الفنية للتمريض 102 بمدينة مطروح، 50 بمدينة الحمام.



وانطلقت امتحانات الدور الأول للصف الثالث الثانوي الفني للتمريض للعام الدراسي 2018-2019، يوم الأحد 9 يونيو، حيث أدى الطلاب امتحان مادة طب نسا وتوليد وتمريضها والتي استمرت لمدة 3 ساعات.



ومن المقرر أن تنتهي الامتحانات يوم الخميس 20 يوليو 2019، بمادة لغة عربية ورقة أولى ولغة عربية ورقة ثانية.