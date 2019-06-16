القاهرة : الأحد 16 يونيو 2019
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الأحد 16/يونيو/2019 - 09:03 ص

استقرار سعر الدولار بداية تعاملات اليوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
طارق عتمان - هويدا سعيد
dostor.org/2670802

شهدت أسعار صرف الدولار استقرارًا نسبيًا، أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات الصباحية، اليوم الأحد 16 يونيو 2019، بعدد من البنوك العاملة بمصر، وذلك بعد موجة من التراجعات شهدها الدولار خلال الفترة الأخيرة، والتي بلغت أكثر من جنيه وعشرة قروش منذ بداية العام الجاري 2019.

وطبقًا لآخر تحديث، فقد استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، ليسجل 16.73 جنيه للشراء، و16.83 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي ليسجل 16.69 جنيه للشراء، و16.79 جنيه للبيع، وفي البنك العربي الأفريقي سجل سعر الدولار 16.73 جنيه للشراء، و16.83 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية شهد سعر الدولار هدوءًا ملحوظًا، حيث سجل 16.70 جنيه للشراء، و16.80 جنيه للبيع.

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