شلل مروري بطريق الفيوم الصحراوى بسبب حادث تصادم

أصيب شخصان فى حادث سيارتين بطريق الفيوم الصحراوى، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.



تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق الفيوم الصحراوى بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.



فيما أصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره بطريق السويس الصحراوى، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وتم نقل المصاب الى المستشفى.



تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق السويس الصحراوى بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.