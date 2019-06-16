الاحتلال يداهم منزل أسير في ميثلون وينصب حواجز عسكرية جنوب جنين

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، منزل أسير في بلدة ميثلون، ونصبت عدة حواجز وكثفت من تواجدها العسكري جنوب جنين.



وذكرت مصادر محلية لـ "وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وداهمت منزل الأسير توفيق رفعت ربايعة وفتشته وعبثت بمحتوياته واستجوبت ساكنيه.



وفي سياق متصل، نصبت قوات الاحتلال في ساعات الصباح الأولى عدة حواجز عسكرية وسيرت آلياتها في محيط قرى وبلدات جنوب جنين، وعلى شارع جنين نابلس، وشرع الجنود بتوقيف المركبات وتفتيشها والتدقيق في هويات ركابها.



فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، 4 مواطنين من أنحاء متفرقة من القدس.



واعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمود ظاهر سعيد (23 عاما)، بعد مداهمة منزله في بلدة حزما شرق مدينة القدس، كما جرى اعتقال الشاب أحمد خالد أبو الهوى (20 عاما) من منزله في حي الطور بمدينة القدس فجرا، وكذلك عباده نجيب من منزله في البلدة القديمة بالقدس.