السيطرة على حريق في شقة سكنية ببولاق الدكرور

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة بولاق الدكرور دون إصابات، حيث انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.



كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة فى منطقة بولاق الدكرور، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم إخماد الحريق.



فيما سيطر رجال الحماية المدنية على حريق داخل كابل كهرباء فى منطقة الهرم دون إصابات، انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.



كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل كابل كهرباء فى منطقة الهرم، تم الدفع بسيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى لمحاصرة النيران ومنع الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.