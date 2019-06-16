حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث

شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة علي الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية.



كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.



فيما شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة حملات موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات النارية المهملة والمتروكة بالشوارع.



أسفرت الحملات التى شنتها إدارة مرور القاهرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، من رصد 15 سيارة متروكة ودراجة نارية، خشية استخدامها فى العمليات الإرهابية، منها 7 سيارات تم تسليمها لمالكيها و3 سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز، وتم رصد 5 دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.