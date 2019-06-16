اليوم.. بدء قبول الطلاب الراغبين فى الالتحاق بالتمريض بالغربية

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، عن بدءها اليوم الأحد، فى قبول أوراق الطلاب الراغبين من الحاصلين على الشهادة الإعدادية بالعام الدراسي المنتهى للالتحاق بمدارس التمريض التابعة لإشراف المديرية وذلك حتى 1 يوليو المقبل.



وكان الدكتور عبدالقادر الكيلانى، وكيل وزارة الصحة بالغربية، قد اعتمد تنسيق القبول بمدارس التمريض التابعة لإشراف المديرية للحاصلين على الشهادة الإعدادية، وذلك بحد أدنى 260 درجة بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها والأوراق المطلوبة من الطلاب الراغبين في التقدم والتي وضعتها إدارة التدريب والمدارس بالمديرية بقيادة الدكتورة ثناء الشعراوي مدير الإدارة.



يذكر أن مدارس التمريض بالغربية تشهد دائمًا إقبالًا مكثفًا من حاملى الشهادة الإعدادية، وذلك يتم رفع مجموع درجات الإلتحاق بها عامًا بعد عام.