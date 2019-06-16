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الأحد 16/يونيو/2019 - 08:28 ص

ترامب يصف رئيس بلدية لندن بـ"الكارثة"

ترامب
ترامب
وكالات
dostor.org/2670782

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس بلدية لندن صادق خان مجددا، ووصفه بأنه "كارثة" و"سيزداد سوءا" بعد مقتل ثلاثة أشخاص في المدينة خلال أقل من 20 ساعة.

وأعاد ترامب نشر تغريدة للمعلقة اليمينية كاتي هوبكنز التي وصفت لندن بأنها "مدينة الطعن" وقالت "هذه لندستان (التي يرأسها) خان" في عبارة استخدمت لوصف فشل المدينة في التصدي لمتطرفين.

وقال ترامب على تويتر "لندن تحتاج لرئيس بلدية جديد في أسرع وقت ممكن. خان كارثة - وسيجعل فقط الأمور تزداد سوءا!".

وكان ترامب وصف خان وهو مسلم وينحدر من أصول باكستانية بأنه فاشل في وقت سابق من الشهر الجاري بعدما انتقد خان حكومة بلاده لتوجيهها دعوة لترامب للقيام بزيارة دولة لبريطانيا وشبههه بالفاشيين في القرن العشرين.

وتعود الخصومة بين ترامب وخان لفترة طويلة ماضية. وكان خان انتقد مساعي ترامب لحظر دخول المسلمين الولايات المتحدة بينما وبخ ترامب رئيس البلدية على تعامله مع الهجوم الإرهابي الذي أودى بحياة 11 شخصا على جسر في لندن عام 2017.

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