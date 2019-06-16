نيوزيلندا: تحطم طائرتين في الهواء ومصرع قائديهما

قالت الشرطة في نيوزيلندا، إن طائرتين خفيفتين تصادمتا في الهواء في طريقهما النهائي، في مطار إقليمي في نيوزيلندا اليوم الأحد، مما أسفر عن مقتل الطيارين.



وقفز أربعة جنود مظليين على متن إحدى الطائرات قبل وقت قصير من اصطدامها مع الطائرة الأخرى، وهي طائرة تدريب، وتمكنت مروحية، تستعد للهبوط، من تجنب الاصطدام.



وقالت الشرطة إن الطائرتين سقطتا فورًا بعد الاصطدام، واصطدمتا بالأرض جنوب مطار هود بالقرب من بلدة ماسترتون.



ولم تكن هناك معلومات فورية عن سبب محتمل للاصطدام ولم تكشف الشرطة عن أسماء الضحايا، قائلة إنهم ما زالوا يحاولون تحديد مكان أفراد أسر الضحايا حتى الآن.



جدير بالذكر أن حوادث الطائرة المحطمة انتشرت على نحو كبير، وكان آخرها حادثة تحطم الطائرة الاثيوبية من طراز بوينج ماكس والتي تحطمت مارس الماضى.