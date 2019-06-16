الاحتلال يعتقل 4 مواطنين من القدس بينهم حارس في الأقصى

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، 4 مواطنين من أنحاء متفرقة من القدس.



وأفاد مراسل وكالة "وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمود ظاهر سعيد (23 عاما)، بعد مداهمة منزله في بلدة حزما شرق مدينة القدس، كما جرى اعتقال الشاب أحمد خالد أبو الهوى (20 عاما) من منزله في حي الطور بمدينة القدس فجرا، وكذلك عباده نجيب من منزله في البلدة القديمة بالقدس.



وفي السياق اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، حارس المسجد الأقصى خليل الترهوني، بعد مداهمة منزله في شارع الواد بالبلدة القديمة.

فيما شرع أسرى سجن "عسقلان"، اليوم الأحد، بإضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجا على الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشونها جراء ممارسات إدارة السجن بحقهم.



وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر لـ"وفا"، إن الاضراب يأتي من أجل المطالبة بتحسين الظروف المعيشية للأسرى، وزيادة وقت "الفورة"، ووقف الاقتحامات الليلية، وإعادة ممثل المعتقل المبعد، وإنهاء كافة المظاهر القاهرة والصعبة التي يواجهها ذوو الأسرى أثناء الزيارة.