تحطم طائرة ومصرع قائدها عقب قيامها بحركات بهلوانية ببولندا (فيديو)

أذاع راديو بولندا اليوم الأحد، أن طائرة مروحية خفيفة قد وقعت في نهر محلي، عقب قيام الطيار بعدد من الحركات البلهوانية بالطائرة يام 52، مما أسفر عن مقتل الطيار، فيما تمكنت القوات المحلية من استخراج حطام الطائرة وجثة الطيار من المياه.



قالت السلطات التي تتولى التحقيق في الحادث ان الطيار كان ألماني الجنسية ويبلغ من العمر الستون وكان قد أتى إلى بولندا بهدف المشاركة في عرض جوي.



جدير بالذكر أن العالم مؤخرا شهد العديد من حوادث تحطم الطائرات، كان آخرها وأشهرها الطائرة الأثيوبية المنكوبة التي تحطمت في مارس الماضي، مما أسفر عن مقتل كل من كان على متنها والبالغ عددهم 150 فرد.