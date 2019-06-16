اليوم.. عرض الفيلم الألمانى "فى الممرات" بجمعية نقاد السينما

تُنظم جعية نقاد السينما المصريين‎٬ في السابعة من مساء اليوم الأحد٬ عرض للفيلم الروائي الألماني "In the Aisles" أو "في الممرات" للمخرج توماس ستوبر، والفيلم من إنتاج عام 2018، وذلك بمقر الجمعية بمركز الثقافة السينمائية 36 شارع شريف بوسط البلد، ويعقُب عرض الفيلم مناقشة تُديرها الناقدة رشا حسني.



يذكر أن الفيلم شارك في المسابقة الرسمية لمهرجان برلين السينمائي الدولي 2018، وتبلغ مدة عرضه 125 دقيقة وتصحب الفيلم ترجمة باللغة العربية، والفيلم من بطولة: فرانز روجوفسكي٬ ساندرا هولر٬ بيتر كورث٬ هينينج بيكر٬ رامونا كونزي-ليبنو ٬ أندرياس ليوبولد٬ ساشا ناثان٬ مايكل سبيشت.



وتدور أحداث الفيلم حول "كرستيان"والذي ينتقل للعمل في أحد المتاجر الكبيرة، يبدأ خطواته الأولى ليتقن تفاصيل عمله، تحت إشراف رئيسه المخضرم "برونو" عمله يمكن تلخيصه في تحميل وترتيب البضائع على رفوف المتجر سواء يدويًا أو باستخدام الروافع، تودريجيًا يجد نفسه يقع في حب العاملة الأقدم منه "ماريون" ولكن الأمور لا تسير بهذه السهولة.