القاهرة : الأحد 16 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:34 م

المجلس العسكري بالسودان يؤجل إعلان نتائج تحقيق فض الاعتصام
11:06 ص

أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 بـ 635 جنيهًا للجرام
10:15 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الاستاتيكا" المتداول
06:51 م

ماذا قال مؤسس «صوت العرب» عن هيكل وقناة الجزيرة ؟

06:49 م

3 عروض أمام شيكابالا.. وترشيح الحشادى لقيادة هجوم الزمالك
04:02 م

رئيس الاحتلال الإسرائيلي يدعم "المثليين"
08:43 م

عز يستأنف «العارف».. إمام يواصل «لص بغداد».. وصدام بين تامر والرقابة
01:30 م

زيادة الصادرات المصرية إلى أمريكا بنسبة 48.8% خلال الربع الأول
10:33 ص

إلغاء امتحان معهد التمريض العام بأسيوط بسبب تسريب الامتحان
09:17 ص

رويترز: مهاجمة ناقلات نفط ترفع علم جزر مارشال وبنما في خليج عمان
10:33 م

«تورتة صلاح» على مائدة عشاء سياح الغردقة (صور)
04:05 م

4 مشروعات جديدة بتكلفة 4.6 مليون دولار في الإسماعيلية
مصر
الأحد 16/يونيو/2019 - 07:56 ص

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والقاهرة 33 درجة

الأرصاد ـ أرشيفية
الأرصاد ـ أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2670762

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأحد، طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط غربا وعلى جنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

فيما يكون البحر الأحمر في حالة معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 24 33
شبين الكوم 23 33
طنطا 22 30
دمنهور 23 29
الإسكندرية 23 28
بلطيم 23 29
مطروح 22 29
السلوم 22 30
سيوة 22 38
بورسعيد 23 29
دمياط 23 29
الزقازيق 22 34
الإسماعيلية 21 36
السويس 22 36
العريش 21 30
رفح 21 30
رأس سدر 24 35
نخل 17 35
نويبع 26 34
طابا 23 33
كاترين 15 29
الطور 24 36
شرم الشيخ 27 36
الغردقة 27 35
مرسى علم 28 34
الفيوم 24 35
بني سويف 24 36
المنيا 24 37
أسيوط 25 37
سوهاج 25 38
قنا 26 38
الأقصر 26 38
أسوان 28 40
أبوسمبل 27 40
الوادي الجديد 24 40
شلاتين 24 36
أبورماد 24 35
حلايب 27 33
رأس حدربة 27 32

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 30 42
المدينة 26 41
الرياض 29 45
المنامة 33 41
أبوظبي 31 42
الدوحة 31 42
الكويت 31 47
دمشق 14 33
بيروت 21 27
عمان 16 31
القدس 17 28
غزة 20 28
بغداد 26 43
مسقط 30 37
صنعاء 16 30
الخرطوم 27 41
طرابلس 21 32
تونس 20 31
الجزائر 15 23
الرباط 16 23
نواكشوط 22 30


وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 14 27
إسطنبول 20 28
إسلام آباد 24 40
نيودلهي 28 43
جاكرتا 24 32
بكين 18 31
كوالالمبور 22 33
طوكيو 17 26
أثينا 22 34
روما 16 33
باريس 12 21
مدريد 12 26
برلين 14 26
لندن 10 18
مونتريال 14 18
موسكو 12 23
نيويورك 15 25
واشنطن 15 26

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 22 ساعة

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الاستاتيكا" المتداول

منذ 4 أيام

تداول أجزاء من امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية عبر السوشيال ميديا

منذ 5 أيام

8 معلومات يجب معرفتها قبل طلب تأشيرة إلكترونية

منذ 5 أيام

فاكسيرا: توفير 8 تطعيمات فى فرع مطار القاهرة الدولي

منذ اسبوع

ملحمة «دمياط للأثاث»: 130 ألف فرصة عمل وإنقاذ الصناعة من التدهور

منذ اسبوع

السادات الجديدة: إنشاء أكبر مجمع تجاري على مساحة 80 فدانًا

الآن

الأرصاد: ارتفاع شديد فى درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

ترامب يهاجم وسائل الإعلام: "مصداقيتها صفر"

للمرة الأولى.. فايا يونان تغنى فى المغرب

السلطات النيوزيلندية تحذر من تسونامى

ads
ads
الأكثر قراءة

تراجع جديد فى أسعار الليمون بالأسواق

عروض مغرية تلاحق "صلاح".. واللاعب يكشف موقفه

اللجنة الأوليمبية: انتخابات الزمالك التكميلية باطلة وغير قانونية

لصعوبة الامتحان.. طالبة تلقي بنفسها من الطابق الثاني بالغردقة

ألبومات الصور

إعلام الأزهر يناقش مشروعات تخرج الفرقة الرابعة (صور )

بدء فرز الأصوات بانتخابات "الغرفة التجارية" بالإسكندرية

بالصور.. الإسكندرية تتزين استعدادًا لاستقبال البطولة الإفريقية

"الغرابلي" يتأكد من قوة تحمل الألواح الزجاجية لممشي حمامات كليوباترا

رياضة

المكسيك تستهل مشوارها فى الكأس الذهبية بفوز ساحق على كوبا

راموس يحتفل بزواجه من صديقته بيلار روبيو فى أشبيلية

رئيسة المتطوعين بكأس أمم أفريقيا: نعمل على مدار 24 ساعة لإنجاح البطولة

نجم الساعة

رغبة الأسود.. هل تنقذ شخصية الكاميرون سيدورف من البداية السيئة؟

الأكثر قراءة

تراجع جديد فى أسعار الليمون بالأسواق

عروض مغرية تلاحق "صلاح".. واللاعب يكشف موقفه

اللجنة الأوليمبية: انتخابات الزمالك التكميلية باطلة وغير قانونية

لصعوبة الامتحان.. طالبة تلقي بنفسها من الطابق الثاني بالغردقة

الرئيس نيوز

ننشر.. توصيات "المنتدى الإفريقي لمكافحة الفساد"

غدا.. الجنايات تستكمل محاكمة 215 متهما في "كتائب حلوان"

محمد بن سلمان يتحدث عن "الحرب" والتهديدات في المنطقة

"زايد" تتابع التجهيزات داخل المنشآت الطبية للتأمين الصحي الجديد

حكاية أول "أمم أفريقيا": تأجلت بسبب العدوان الثلاثي.. ومصر رفعت الكأس في الخرطوم

كشكول

"التعليم" تكشف حقيقة نتائج "أولى ثانوي" المتداولة على السوشيال ميديا

التعليم العالي تهنئ "عازر" لحصوله وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى لجمهورية ألمانيا

قسم الصحافة بـ"إعلام" الأزهر يناقش مشاريع تخرج 2019

"عبدالعظيم" يتابع امتحانات الشهادة الثانوية بأزهر "العريش"

هندسة الزقازيق تبدأ عملها في قرية تل روزن

الأمصار

السيسي يوقع قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي

قرار جمهوري بإضافة اختصاصات لمجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال

الشرطة الهندية تداهم 7 مواقع تابعة لأنصار داعش

الشرطة الهندية تداهم 7 مواقع تابعة لأنصار داعش

وضع رئيس الوزراء الجزائري السابق في الحبس المؤقت

مرايا الابداع

أصوات جانبية

الشاعر: أبوالقاسم الشابى

منوعات

الكشف عن عدد مستخدمى الإنترنت فى 2018

تعليق حركة الملاحة فى مطار نيوارك إثر خروج طائرة عن المدرج

أكبر طائرة للعالم معروضة للبيع بسعر صادم

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ "التوك توك ببلاش" لكبار السن بلجان زينهم للاستفتاء على الدستور

د. محمد أحمد داود

​ التفاصيل الكاملة لحادث دهس مواطن مصري بالسعودية

المزيد
الصحة

ضوء شاشات الهواتف له تأثير خطير على الجلد

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎