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الثقافة
الأحد 16/يونيو/2019 - 07:43 ص

ذكرى الشاعر "بدر توفيق" ببيت الشعر العربى

ذكرى الشاعر بدر
نضال ممدوح
dostor.org/2670760

يعقد بيت الشعر العربي ــ بيت الست وسيلة ــ التابع لصندوق التنمية الثقافية٬ في السابعة من مساء اليوم الأحد٬ أمسية شعرية لإحياء الذكرى الخامسة على رحيل الشاعر بدر توفيق، تتناول سيرته الذاتية وإلقاء بعض من أشعاره.

كما تستضيف الأمسية شعراء شباب الجامعات منهم: نور الدين نادر، وحسن البربرى، ومحمد طارق الصاوى، ويونس أبوسبع، وأحمد خالد الشرفى، ومحمد منصور٬ ويدير الأمسية الشاعر السماح عبد الله.

يسبق ذلك فى الخامسة مساءً لقاء مجلس أمناء "بيت الشعر" مع شباب الشعراء حول مستقبل الشعر.

كان "توفيق" أحد أبرز شعراء الستينات قد رحل عان عالمنا 2014 عن عمر يناهز الثمانين عامًا٬ حصل على بكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية الحربية عام 1955، وليسانس اللغة الإنجليزية من جامعة عين شمس عام 1971، ودرس الأدب الألماني والعلوم المسرحية في جامعة كولونيا بألمانيا الغربية وحصل على الماجستير 1976، ودرس الترجمة بكلية الألسن 1981 - 1982.

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