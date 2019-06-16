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الأحد 16/يونيو/2019 - 07:42 ص

الاحتلال يعتقل 4 مواطنين ببيت لحم ورام الله أحدهم أسير محرر

الاحتلال يعتقل 4
وكالات
dostor.org/2670759

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الأحد، شابًا وفتى من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، وسلمت ثالثا بلاغا لمراجعة مخابراتها.

وأفادت مصادر أمنية لـــ"وفا"، بان قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: الشاب محمود نبيل طقاطقة، 18 عاما، والفتى محمد علي طقاطقة، 17 عاما، بعد دهم منزلي والديهما وتفتيشهما.

وأضافت أن نفس القوة سلمت الشاب أحمد رشيد طقاطقة، بلاغًا لمراجعة مخابرات الاحتلال في مجمع مستوطنة "غوش عصيون" جنوب بيت لحم، بعد دهم منزل والده وتفتيشه.

يأتي هذا في الوقت الذي اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، شابين أحدهما أسير محرر، من قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.

وقالت وكالة "وفا"، إن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر لؤي عبد الرزاق، والشاب كريم صالح التميمي، بعد مداهمة منزليهما.

وأشار إلى أن مواجهات اندلعت في القرية، أطلق الاحتلال خلالها قنابل الصوت والغاز، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

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