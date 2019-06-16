إصابات بالاختناق بغاز مسيل للدموع أطلقه الاحتلال الإسرائيلى برفح

أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز، فجر اليوم الأحد، على منازل المواطنين شرق مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.



وأفاد مراسل وكالة "وفا" للأنباء الفلسطينية، نقلًا عن شهود ومصادر طبية بوقوع إصابات بالاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال المتمركزة على الشريط الحدودي شرق مدينة رفح قنابل غاز مسيل للدموع صوب منازل المواطنين شرق منطقة النهضة في رفح.



وأكد وصول خمسة مواطنين بينهم أطفال إلى مستشفى أبو يوسف النجار في رفح جراء إصابتهم بحالات اختناق شديد بعيد إطلاق الاحتلال لقنابل الغاز على منازلهم.



يأتي هذا في الوقت الذي يقتحم فيه العديد من المستوطنين المسجد الأقصى بشكل يومي، في أمر يرفضه الشارع الفلسطيني.