الليلة.. حلقة جديدة من سلسلة "وهابيات" بمعهد الموسيقى العربية

استمرارا لسلسلة حلقات وهابيات التى تقدمها الفرقة القومية العربية للموسيقي٬ يقام فى الثامنة مساء اليوم الأحد٬ على مسرح معهد الموسيقي العربية حفلًا بقيادة المايسترو مصطفي حلمي.



ويتضمن نخبة من ألحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب فى فاصلين تشدو خلال الأول آيات فاروق بأغنيات: الحب جميل٬ حمال الأسية٬ دوينا حبايبنا٬ علي بالي يا ناسيني٬ إلا إنت وأيظن. بينما يتغنى فى الفاصل الثانى أمجد العطافي بأغنيات: لا تكذبي٬ فين طريقك٬ النهر الخالد٬ ظلموه٬ كنت فين٬ ويا وابور قوللي.



الجدير بالذكر أن سلسلة حفلات وهابيات تأتى فى إطار دور دار الأوبرا الهادف إلى تنمية الذوق الفنى فى المجتمع والتعريف برواد ورموز النغم العربى، بالإضافة إلى تعريف الأجيال الجديدة بالتراث الفنى الذى شكل جزء هام من تاريخ ووجدان الشعب المصرى والعربى وتخليدًا لأعمال محمد عبد الوهاب.