إعلان نتيجة انتخابات الغرفة التجارية بشمال سيناء

فازت قائمة "الخبرة والشباب" التي يترأسها عبدالله بدوي، رئيس مجلس إدارة الغرفة السابق فى انتخابات الغرفة التجارية بشمال سيناء، بعد حصولها على أعلي الأصوات، وذلك فى مواجهة القائمة الثانية "معًا من أجل التغيير" التي لم ينجح منها أحد ولا المستقلين.



وأشارت مصادر في لجنة الفرز إلى فوز قائمة "الخبرة والشباب" بعد حصولها على أكبر عدد من الأصوات، حيث حصل عبدالله قنديل بدوى، على 700 صوت، وعبدالعزيز مطر، على 687 صوتا، ومحمد رمضان على 677 صوتا، وممدوح البيك على 670 صوتا، وناصر أبو عكر على 619 صوتا، وتيسير فايز على 561 صوتا، ومحمد الناصح على 552 صوتا.



من جانبه أكد عبدالله قنديل بدوى، رئيس القائمة الفائزة ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية السابق، أن كل ما يهمه هو خدمة التجار بالدرجة الأولى.. مع تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين، وأن هناك اتفاقا مع جميع أفراد القائمة على العمل من أجل الصالح العام والنهوض بالتجارة ورفع مستوى الاقتصاد على مستوى المحافظة.