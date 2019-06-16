الليلة.. عرض فيلم "يوم آخر من الحياة" بمركز التحرير الثقافى

تستقبل قاعة إيوارات التابعة للجامعة الأمريكية بالتحرير، في السابعة من مساء اليوم الأحد٬ عرضًا للفيلم الروائي الطويل "يوم آخر من الحياة" من إخراج: راؤول دي لا فوينتي، داميان نينو.



وتدور أحداث الفيلم في مدينة وارسو عام 1975، حول "كابوتشينسكي" صحفي لامع ومخضرم في بداية الأربعينيات من عمره، مثالي وصديق للقضايا والثورات الضائعة، يُقنع رئيسه في وكالة الأنباء البولندية، بإرساله إلى أنجولا، التي كانت تشهد حربًا أهلية دامية اندلعت ليلة استقلال البلد.



ويمضي الصحفي في رحلة شبه انتحارية إلى وسطها، وهناك يشهد الواقع القذر للحرب فينتابه شعور بالعجز لم يعرفه من قبل، وتُغيّره أنجولا إلى الأبد، فقد ذهب إليها كابوتشينسكي مراسلًا وعاد منها كاتبًا.