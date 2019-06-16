استونيا والدنمارك تعتزمان تعزيز العلاقات بينهما

استقبلت الرئيسة الاستونية كريستي كاليولايد هنا يوم الأحد، ملكة الدنمارك التي تقوم بزيارة لاستونيا تستغرق يومين، بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين.



وقالت الرئيسة الاستونية في تصريح إن استونيا والدنمارك بلدان في شمالي أوروبا، يتمتعان بعقلية متشابهة، وهما شريكان في الاتحاد الأوروبي، وحليفان في الناتو، والشعبان يتمتعان بعلاقات وثيقة في معظم مجالات الحياة.



وأشادت الرئيسة الاستونية عاليا أيضا بمساهمات الدنمارك في الدفاع عن المنطقة، ووجود وحدة عسكرية دنماركية في استونيا.



وناقشت الرئيسة الأستونية وملكة الدنمارك مارغريت الثانية، العلاقات الطيبة بين البلدين وقضايا تتعلق بالبيئة والتعاون في بحر البلطيق.



لقد وصلت ملكة الدنمارك على متن اليخت الملكي (دانيبروج) واستقبلتها الرئيسة الاستونية على متن السفينة (الأدميرال بيلينجسهاوزن) ثم جرى استقبال رسمي لها في ميناء سيبلان. ومن المقرر أن تغادر استونيا يوم الأحد.