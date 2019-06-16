وزيرة الصحة بتنزانيا: البلاد فى وضع خطير لانتشار فيروس إيبولا

حذرت وزيرة الصحة التنزانية أومي مواليمو، يوم الأحد من أن بلادها الواقعة في شرقي أفريقيا، تواجه وضعا خطيرا لانتشار فيروس إيبولا، بعد أن تسبب هذا الفيروس في وفاة شخصين على الأقل في الجارة اوغندا.



وبعد الإبلاغ عن انتشار الفيروس في اوغندا، قامت وزارة الصحة بالتعاون مع السلطات المعنية في منطقة موانزا، بنشر الطواقم الطبية بكافة مواقع الدخول الحدودية من اوغندا، ومنها ما يقع على طول بحيرة فكتوريا، لمراقبة أحوال من يدخلون البلاد، وفقا لمواليمو.



وكانت وزارة الصحة الأوغندية قد أعلنت يوم الجمعة أن شخصا ثانيا مصابا بالفيروس قد فارق الحياة، بعد أن التقط الفيروس من عائلة دخلت البلاد سرا من جمهورية الكونغو الديمقراطية.



قالت الوزيرة التنزانية في مقابلة مع ((شينخوا))، من منطقة موانزا على ضفاف بحيرة فكتوريا "إن تنزانيا تواجه وضعا خطيرا لانتشار فيروس إيبولا، ونعمل كل ما باستطاعتنا لمواجهة أي انتشار للفيروس".



وأضافت أنها أبلغت كافة السلطات المعنية بضرورة نصب أجهزة الفحص، في مطار موانزا، ثاني أكبر مطار بالبلاد، خلال فترة 3 أيام.