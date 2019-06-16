3.5% ارتفاعا فى إنتاج الصين من خام الفحم فى مايو

ارتفع إنتاج الصين من خام الفحم بواقع 3.5 % على أساس سنوي إلى 310 ملايين طن في مايو، وفقا لما ذكرت مصلحة الدولة للإحصاء.



وأوضحت المصلحة أنه خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام ارتفع إنتاج البلاد من خام الفحم إلى 1.42 مليار طن، بزيادة 0.9 بالمئة مقارنة مع العام الماضي.



وأضافت أن متوسط الإنتاج اليومي لخام الفحم بلغ 10.08 مليون طن الشهر الماضي.



وقفزت واردات خام الفحم بنسبة 23 % على أساس سنوي إلى 27.47 مليون طن في مايو، فيما بلغ إجمالي الواردات خلال فترة يناير- مايو 127.39 مليون طن، بزيادة 5.6 % مقارنة مع العام الماضي.



من جهة أخرى، تراجع سعر الفحم بشكل طفيف، حيث انخفض سعر تداول فحم تشينهوانغداو 5500 كيلوكالوريكيلوجرام الحراري إلى 588 يوانا (حوالي 85.3 دولار أمريكي) للطن.