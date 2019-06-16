هيونداى للتجارة البحرية: تلقينا تقريرا حول تسليم طاقم ناقلة بعد الحادث

ذكرت شركة هيونداي للشحن الكورية الجنوبية يوم أمس السبت إنها لم تكن تعلم أن سفينة شحن مستأجرة منها قامت بإنقاذ طاقم ناقلة نرويجية اشتعلت فيها النيران في خليج عمان في وقت سابق من هذا الأسبوع الا بعد وقوع الحادث.



أنقذت سفينة الشحن، هيونداي دبي، 23 بحارًا من الناقلة النرويجية فرونت ألتير يوم الخميس بعد تلقيها نداء استغاثة وسلمتهم إلى السلطات الإيرانية.



وقالت شبكة سي بي إس نيوز إن قبطان هيونداي دبي "اتصل بإدارة شركته، التي أخبرته برفض الطلب الإيراني (تسليم البحارة)"، لكنه سلمهم لأنه "شعر أنه ليس لديه خيار سوى الامتثال للمطالب الإيرانية، "نقلا عن تقارير المخابرات الأمريكية السرية يوم الجمعة.



وقال مسؤول من شركة هيونداي للتجارة البحرية إن الشركة التي قيل إن القبطان قد اتصل بها ربما كانت مالك السفينة ومقرها في ألمانيا، وليس الشركة الكورية الجنوبية.



وقال المسؤول "أفادت هيونداي دبي أنها تتجه لإنقاذ الطاقم بما يتوافق مع اللوائح الدولية وأنها سلمت 23 من أفراد الطاقم إلى البحرية الإيرانية بعد الحادث".



وقال المسؤول "الشركة التي قيل أن كابتن هيونداي دبي اتصل بها لم تكن هي شركة هيونداي للتجارة البحرية بقدر ما أعرف".



كما أن سفينة فرونت ألتير هي واحدة من ناقلتي نفط تعرضت لهجمات مشتبه بها في خليج عمان يوم 13 من الشهر. وقالت شركة هيونداي إن النيران اشتعلت فيها بعد سماع ثلاث جولات من الانفجارات.



تم نقل البحارة، ومعظمهم من روسيا والفلبين، إلى إيران وظلوا المحتجزين، بحسب رويترز يوم الجمعة.