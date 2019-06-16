كوريا الشمالية تتهم الولايات المتحدة بموقف مضلل تجاه إيران

اتهمت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية الولايات المتحدة بموقف "مضلل" تجاه إيران، قائلة إن واشنطن فرضت عقوبات جديدة على شركة إيرانية بعد أسبوع فقط من عرض المحادثات.



في بداية هذا الشهر، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة الخليج الفارسي للصناعات البتروكيماوية (PGPIC)، وهي أكبر مجموعة بتروكيماويات في إيران وأكثرها ربحية، متهمة إياها بتقديم الدعم لشركة إنشاءات تابعة للحرس الثوري الإسلامي.



وجاءت العقوبات بعد أن عرضت الولايات المتحدة إجراء محادثات مع إيران دون شروط مسبقة.



ونددت وكالة الأنباء المركزية الكورية في بيونج يانج اليوم الأحد بعرض الولايات المتحدة بإجراء محادثات ووصفتها بأنها "مخادعة". كما نقلت عن متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قوله إن عرض الحوار ليس حقيقيا وأن مفتاح استئناف المحادثات هو تغيير في الموقف الأمريكي.



ويبدو أن تقرير وكالة الأنباء المركزية يعكس خيبة أمل بيونج يانج من الجمود في مفاوضات نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية مع الولايات المتحدة في أعقاب قمة عدم الاتفاق التي عقدت في فبراير بين الزعيم كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وقد دعت الولايات المتحدة بيونج يانج للعودة إلى طاولة المفاوضات. لكن كوريا الشمالية تحث واشنطن أولًا على التخلي عن موقفها المتشدد في المفاوضات والتوصل إلى اقتراح جديد مقبول لدى بيونج يانج.