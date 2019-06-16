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الأحد 16/يونيو/2019 - 07:20 ص

كوريا الجنوبية تكافح لمعالجة العدد المتزايد من قضايا اللاجئين

كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية
dostor.org/2670742

بلغ عدد طلبات اللجوء المتراكمة أكثر من 20 ألف طلب، لكن تم تعيين 81 مسئولا حكوميا فقط لمراجعة القضايا، وفق ما أفادت به مجموعة محلية لحقوق الإنسان يوم الأحد نقلًا عن بيانات من وزارة العدل.

وفقا للإحصاءات التي حصل عليها مركز حقوق اللاجئين ومقره سيئول، قبل اليوم العالمي للاجئين، تقدم ما مجموعه 16،173 شخصًا بطلب للجوء في كوريا الجنوبية العام الماضي، بزيادة قدرها أكثر من 6 آلاف من 9،942 في عام 2017.

وقال مسؤولو الوزارة إن عدد طالبي اللجوء الذين يصلون إلى كوريا الجنوبية قد ارتفع بشكل حاد في السنوات الأخيرة مع استمرار النزاع في سوريا واليمن. وبلغ إجمالي طلبات اللجوء 2،896 فقط في عام 2014، و5،711 في عام 2015 و7،541 في عام 2017.

اعتبارًا من العام الماضي، كان 38 مسئولا حكوميا فقط مسؤولين عن معالجة قضايا اللاجئين. أكملوا مراجعات على 3،879 حالة فقط من أصل 16،173 حالة مرفوعة.

ورفعت وزارة العدل عدد الضباط إلى 81 هذا العام، لكن لا يزال يتعين عليها التعامل مع 21،314 طلبا متراكما، أو أكثر من 260 قضية لكل مسؤول. تلقى 1،238 لاجئ فقط القرار النهائي اعتبارا من نهاية شهر أبريل، من بين 4،095 طالبا.

وأشار مركز حقوق اللاجئين إلى أن المراجعة الأولية للطلب استغرقت أكثر من 10 أشهر في المتوسط في العام الماضي.

علاوة على ذلك، ذكرت أن عددا قليلا فقط من طالبي اللجوء حصلوا على حق اللجوء من قبل حكومة كوريا الجنوبية.

من بين 3،879 طالب لجوء تم الانتهاء من مداولاتهم في عام 2018، تم منح 144 شخصًا فقط، أو نسبة 3.7%، صفة لاجئ، في حين منحت الحكومة الامتياز لـ 19 من طالبي اللجوء من أصل 1،238 بحلول أبريل 2019.

بدأت كوريا الجنوبية في قبول طلبات اللجوء في عام 1994 بعد انضمامها إلى الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين في عام 1992. كما سنت البلاد قانون اللاجئين في عام 2013، لتصبح أول دولة آسيوية تعتمد تشريعاتها الخاصة باللاجئين.

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