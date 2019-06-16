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الأحد 16/يونيو/2019 - 07:16 ص

ترسانة "بورسعيد مارين".. مصر تعلن تصنيع ناقلة نفط عملاقة

ترسانة بورسعيد مارين..
ترسانة "بورسعيد مارين".. مصر تعلن تصنيع ناقلة نفط عملاقة
وكالات
dostor.org/2670740

أعلنت ترسانة "بورسعيد مارين" لتصنيع السفن في مصر، اليوم الأحد، عن تدشين أحدث ناقلة نفط ضخمة، والتي تعد أول ناقلة تصنع في الترسانة بهذا الحجم العملاق.

ويبلغ طول الناقلة 85 مترًا وعرضها 15 مترًا، وحمولتها 3500 طن، مصنوعة بفكر وتصميم وتنفيذ سواعد مصرية 100 بالمئة، وفقا لبيان صادر عن ترسانة "بورسعيد مارين" لتصنيع السفن ونقلته صحيفة "الوطن" المصرية.

وقال مدير إدارة ترسانة "بورسعيد مارين"، محمد الكتبي، إنها تحمل شهادات دولية من هيئة التفتيش البولندية، مشيرًا إلى أن التصميم والتنفيذ بالكامل تم داخل الترسانة.

وأكد الكتبي أن "الصناعة المصرية تغزو كل المجالات، وأن المصريين أثبتوا في السنوات الماضية تميزهم في مجال تصنيع السفن وكل الوحدات البحرية وتصديرها أيضا للخارج".

وأشار إلى أن الترسانة شهدت أيضا هذا الأسبوع تصنيع "لانش خدمات بترولية وونش صيد هيدروليك".

يذكر أن ترسانة "بورسعيد مارين" البحرية تقع في منطقة "العائمات" بجوار منطقة معدية شرق التفريعة بمدينة بورفؤاد التابعة لمحافظة بورسعيد، وهي أول ترسانة تم إنشاؤها لصناعة السفن في تلك المنطقة عام 2004 بعد انتقالها من منطقة الرسوة.

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