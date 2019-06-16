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الأحد 16/يونيو/2019 - 05:42 ص

ترامب يهاجم وسائل الإعلام: "مصداقيتها صفر"

الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
وكالات
dostor.org/2670707

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومه على وسائل الإعلام الكبرى، معتبرًا أنها تفتقد إلى المصداقية، قائلًا في تغريدة له على "تويتر"، اليوم السبت 15 يونيو: "جميع وسائل الإعلام الفاسدة أصبحت خارج السيطرة".

وأضاف: "وسائل الإعلام الكبرى تمتلك صفر مصداقية، وهم خاسرون بصورة كاملة".

وتوعد ترامب، قبل أيام، بتوجيه ضربة لوسائل الإعلام وموظفيها الذين ينشرون تقارير كاذبة عن الإدارة الأمريكية والبيت الأبيض.

وكتب على "تويتر": "أعلم أن الرد على وسائل الإعلام الفاسدة أو الأشخاص الذين يعملون لصالح وسائل الإعلام الفاسدة، الذين يدلون بتصريحات خاطئة عني أو عن الإدارة الأمريكية، ليس تصرفًا رئاسيًا".

وتابع:" المشكلة هي، إذا لم ترد، يعتقد الناس أن الأخبار المزيفة صحيحة، لذلك سوف نرد".

وفي الثاني من يونيو الجاري، أعلن ترامب أنه لم ينعت زوجة الأمير البريطاني هاري دوقة ساسكس ميجان ماركل"الكريهة"؛ بسبب تصريحاتها السابقة عنه.

وغرد ترامب عبر صفحته على موقع "تويتر" قائلًا: "لم أصف ميجان ماركل أبدًا بأنها "كريهة"، وأنها فعلة وسائل الإعلام الكاذبة.. هل سوف تقوم "سي إن إن" ونيويورك تايمز، وغيرها بتقديم الاعتذار؟ أشك بذلك!".

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