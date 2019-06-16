القاهرة : الأحد 16 يونيو 2019
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الأحد 16/يونيو/2019 - 06:43 ص

شيرين توجه رسالة لمحمد صلاح

شيرين توجه رسالة
شيرين توجه رسالة لمحمد صلاح
dostor.org/2670706

وجهت الفنانة شيرين عبدالوهاب، رسالة إلى اللاعب الدولي محمد صلاح، لاعب منتخب مصر المحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي.

وكتبت شيرين في صفحتها على "تويتر"، أمس السبت، رسالة تهنئة لمحمد صلاح بمناسبة عيد ميلاده السابع والعشرين.

وقالت: "كل سنة وأنت ناجح وفخر للمصريين، كل سنة وإحنا بنشوف نفسنا فيك".

ويستعد محمد صلاح للمشاركة مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 7 يوليو المقبل.

وحصل صلاح على جائزة "الحذاء الذهبي" التي تمنح لأفضل هداف في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الثاني على التوالي، فضلا عن كونه أول لاعب مصري في التاريخ يتوج بلقب دورى أبطال أوروبا.

واحتفل نادي ليفربول، بعيد ميلاد هدافه، الدولي المصري محمد صلاح، الذي أتم عامه الـ27، بنشر تغريدة عبر حسابه في موقع "فيسبوك"، قال فيها "عيد ميلاد سعيد"، وأرفق تغريدته بصورة لـ"الفرعون" المصري.

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