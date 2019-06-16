الانتقالى السودانى: الإعلام حرف الحديث حول فض الاعتصام

أعلن الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق شمس الدين الكباشي، أن وسائل الإعلام حرفت ما قيل خلال المؤتمر الصحفي للجنة السياسية بالمجلس، الخميس الماضي، حول الاجتماع بشأن فض الاعتصام.



وأوضح في تصريح لقناة العربية الحدث، اليوم الأحد، أن وسائل الإعلام أخرجت الحديث عن سياقه، لا سيما بشأن "تنظيف منطقة كولومبيا".



كما أكد أن ما ذكره النائب العام، الوليد سيد أحمد محمود، السبت صحيح، قائلًا:"لقد كان حضوره في الاجتماع من أجل الرأي القانوني في نظافة منطقة كولومبيا".



وكان النائب العام السوداني نفى السبت بحث فض الاعتصام في الاجتماع الذي حضره لمناقشة قضية "المتفلتين"، وقال: "أوضحنا للمجلس العسكري أنه ليست هنالك مشكلة في تنظيف منطقة كولومبيا، وتم تكليف وكلاء النيابة بمباشرة عملية التنظيف".



وأضاف محمود: "لم تتمّ مناقشة فض الاعتصام معنا، بل تمّت مناقشة تنظيم منطقة ​كولومبيا​ فقط"، مؤكدًا أنه "لم يتمّ إطلاق رصاص في حضور ​النيابة العامة​، وعند سماعنا لإطلاق الرصاص انسحبنا من منطقة كولومبيا".