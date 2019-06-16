السعودية تسقط طائرة حوثية مسيرة باتجاه أبها

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، الأحد، أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار "مسيرة" أطلقتها ميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه أبها.



وأوضح العقيد المالكي أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تحاول استهداف المنشآت المدنية والأعيان المدنية في محاولات بائسة ومتكررة، دون تحقيق أي من أهدافهم وأعمالهم العدائية اللا مسؤولة، حيث يتم كشف وإسقاط هذه الطائرات، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".



وقال المتحدث باسم التحالف العربي: "نؤكد حقنا المشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".



ويأتي إسقاط الطائرة الحوثية المسيرة بعد هجوم سابق شنته الميليشيات الإرهابية على مطار أبها، تلاه إسقاط 5 طائرات بدون طيار، الجمعة الماضية.