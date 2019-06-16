بن سلمان: النظام الإيرانى هو الراعى الأول للإرهاب

أكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أن الاضطرابات في المنطقة مصدرها هو التنظيمات الإرهابية مثل داعش والقاعدة، موضحًا أن سياسات النظام الإيراني الراعي الأول للإرهاب والتطرف.



وأضاف بن سلمان في حواره مع صحيفة "الشرق الأوسط"، أن المملكة السعودية لا يمكن أن تقبل بوجود "مليشيات" خارج مؤسسات الدولة على حدودها.



وأشار ولي العهد، إلى أن المملكة السعودية ماضية من دون تردد في التصدي بشكل حازم لكل أشكال التطرف والطائفية والسياسات الداعمة لهما، مؤكدًا أن المملكة لن تضيع الوقت في معالجات جزئية للتطرف.



وردًا على سؤاله عن تأثر العلاقة السعودية والأمريكية على خلفية الأحداث الأخيرة، قال ولي العهد السعودي، إنه على ثقة بأن العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة لن تتأثر بأي حملات إعلامية أو مواقف من هنا وهناك.