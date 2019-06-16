بالصور.. انهيار عقار بالأقصر دون وقوع خسائر

انهار عقار قديم بمنطقة شرق السكة بمدينة الأقصر، اليوم الأحد، بشكل مفاجئ دون وقوع إصابات بين المواطنين، أو خسائر مادية.





تلقي اللواء طارق علام، مدير أمن الأقصر، بلاغًا من المواطنين يفيد انهيار عقار قديم مبني من الطوب اللّبن، ومكون من عدة طوابق، بشارع باخوم بمنطقة شرق السكة بمدينة الأقصر، دون وقوع إصابات بين المواطنين.



وعلي الفور انتقل فريق من رجال الحماية المدنية، وعدد من ضباط مباحث قسم شرطة بندر الأقصر، لمعاينة المنزل المنهار، وتحديد حجم الخسائر، كما انتقل عدد من سيارات الإسعاف لمكان الواقعة للكشف عن وجود أية حالات مصابة كإجراء إحترازي.



حرر محضر بالواقعة، وجاري العرض علي النيابة لمباشرة التحقيقات بالواقعة بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.