الزبيدي: الاستثمارات الليبية نهبت في كل دول العالم إلا مصر

رد الدكتور محمد الزبيدي أستاذ القانون الدولي بجامعة طرابلس الليبية، والمحلل السياسي، على من يشوهون الدور المصري في ليبيا، قائلًا مصر دعمت ليبيا على مر التاريخ، قبل أن يظهر فيها بترول وأموال.

وأضاف خلال حواره مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أنه في عام 1911، لم يكن في ليبيا بترول ولا أموال، وكان الشعب فقير يتلقى مساعدات من العالم، وعندما تعرضت للاحتلال، أنشأ عمر طوسون، لجنة في القاهرة، جمع أموال من المصريين والحكومة المصرية لمساعدة المقاتلين في ليبيا.

وأردف: "عبدالرحمن عزام، ظل 15 سنة يقاتل مع الليبيين، واستشهد مصريون كثيرون في ليبيا، فهل كانوا يريودن من ليبيا شيئًا، وعندما حصلت ليبيا على استقلالها، ولم يكن فيها درهم ولا دينار، جاء المعلمون والأطباء والخبراء ورجال القانون لبناء الدولة الفتية، وفي 1943 تجمع الليبييون في أبو رواش، ودعمتهم مصر وكانت ملكية، وساندتهم".

وكشف الزبيدي، أن كل الاستثمارات الليبية، وهي في حدود 30 مليار نهبت، إلا في مصر لم يتم التعدي على مليم واحد ليبي، رغم الأزمة الاقتصادية، وأردف: "مصر أكبر وأعف من أن تنهب أموال الليبيين مثل تركيا، وقطر والإيطاليين، الذين يسرقوا الغاز الليبي، مصر تقدم المساعدة لليبيا ولا تريد منها جزاء ولا شكورًا، لا يهمها الحاكم ولا المسؤول، يهمها وحدة ليبيا فقط".



