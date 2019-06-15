اشتباكات عنيفة بشارع الخلاطات في ليبيا

أفادت صحيفة المشهد الليبية، مساء اليوم، بأن اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة تشهدها منطقة شارع الخلاطات بين قوات الجيش الوطني ممثلة بـ "اللواء التاسع"، ومسلحى حكومة الوفاق جنوب غربي العاصمة طرابلس.



ونقلت الصحيفة عن مصادر محلية، أن الاشتباكات مستمرة منذ عدة ساعات ويسمع دوي قذائف صاروخية وثقيلة في منطقة شارع الخلاطات.



وأكدت المصادر أن قوات اللواء التاسع تقدمت بالمنطقة فيما انسحب مسلحي حكومة الوفاق لمواقع جديدة.



وتشهد مختلف محاور جبهات القتال في تخوم العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة مع استمرار القصف الجوي على عدد من المواقع، منذ الـ4 من أبريل الماضي في عملية اطلقها الجيش الوطني لتحرير العاصمة طرابلس من الميلشيات المسلحة المسيطرة على مؤسسات الدولة.



وكشفت منظمة الصحة العالمية عن ارتفاع حصيلة ضحايا اشتباكات طرابلس، لتصل إلى 635 قتيلًا وإصابة أكثر من 3550 شخصًا آخر، من بينهم ثلاثة من العاملين في المجال الطبي، وقرابة 120 ألف نازح.