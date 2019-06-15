نقص فيتامين "ك" يضعف قدرات الحركة في الشيخوخة

أفادت نتائج دراسة جديدة بأن كبار السن الذين لا يأكلون الكمية المطلوبة من فيتامين "ك" أكثر عُرضة لمشاكل الحركة مثل صعوبة صعود السلالم أو المشي أو رفع الأشياء. ويوجد فيتامين "ك" في الخضروات الورقية كالبروكلي والجرجير والسبانخ والخس، والطماطم وزيت الزيتون والفلفل، كما يتوفر أيضًا في بعض منتجات الألبان.



وأكّدت الدراسة التي أجريت في جامعة بوسطن ما اقترحته أبحاث سابقة العام الماضي عن وجود صلة بين نقص فيتامين "ك" والمشاكل الصحية التي تؤدي إلى إعاقة أو صعوبة في الحركة مع التقدّم في العُمر.



وأجريت الدراسة بمتابعة 688 امرأة و635 رجلًا لمدة 10 سنوات، وتراوحت أعمار المشاركين في نهاية الدراسة بين 70 و79 عامًا. وتم إجراء فحوصات صحية لهم بعد 6 أشهر من بداية الدراسة، ثم بعد 6 سنوات، ثم بعد 10 سنوات.



وأظهرت النتائج التي نُشرت في "جورنال أوف جيرونتولوجي" وجود صعوبة في الوظائف الحركية تزيد بمعدل مرة ونصف لدى من ينخفض لديهم مستوى فيتامين "ك" مقارنة بمن لديهم معدلات صحية من الفيتامين.