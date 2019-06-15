القاهرة : الأحد 16 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:34 م

المجلس العسكري بالسودان يؤجل إعلان نتائج تحقيق فض الاعتصام
11:06 ص

أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 بـ 635 جنيهًا للجرام
10:15 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الاستاتيكا" المتداول
06:51 م

ماذا قال مؤسس «صوت العرب» عن هيكل وقناة الجزيرة ؟

06:49 م

3 عروض أمام شيكابالا.. وترشيح الحشادى لقيادة هجوم الزمالك
04:02 م

رئيس الاحتلال الإسرائيلي يدعم "المثليين"
08:43 م

عز يستأنف «العارف».. إمام يواصل «لص بغداد».. وصدام بين تامر والرقابة
01:30 م

زيادة الصادرات المصرية إلى أمريكا بنسبة 48.8% خلال الربع الأول
10:33 ص

إلغاء امتحان معهد التمريض العام بأسيوط بسبب تسريب الامتحان
09:17 ص

رويترز: مهاجمة ناقلات نفط ترفع علم جزر مارشال وبنما في خليج عمان
10:33 م

«تورتة صلاح» على مائدة عشاء سياح الغردقة (صور)
04:05 م

4 مشروعات جديدة بتكلفة 4.6 مليون دولار في الإسماعيلية
حوادث
السبت 15/يونيو/2019 - 11:18 م

تجديد حبس ابنة الشاطر 45 يوما احتياطيا

تجديد حبس ابنة الشاطر
dostor.org/2670645

جددت محكمة جنايات القاهرة حبس عائشة الشاطر و5 آخرين، 45 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة، فى اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون والتحريض ضد الدولة.

المتهمون المحبوسون هم: هدى عبد المنعم، ومحمد أبو هريرة، وبهاء عودة، وعائشة الشاطر، وأحمد الهضيبى، ومحمد الهضيبى، وكشفت التحريات الأولية انضمام المتهمين إلى جماعة إرهابية وتلقى تمويلات بغرض الإرهاب والمشاركة فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.

ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.

اقرأ أيضًا
منذ 5 أيام

إعفاء جامعة المنصورة من أداء رسوم قضائية لوزارة العدل

منذ أقل من شهر

خطة وزارة الداخلية لتأمين احتفالات عيد الفطر

منذ أقل من شهر

الأمن يكشف حقيقة فيديو ذبح طفل على عتبة مقبرة أثرية

منذ أقل من شهر

ننشر كلمة وزير الداخلية أثناء أفطار أسر شهداء ومصابين الشرطة

منذ شهر

9 وفيات و18 مصابًا فى حادثين مروعين بـ"صحراوى أطفيح"

منذ أقل من شهرين

تجديد حبس متهمتين بنشر أخبار كاذبة 15 يومًا

الآن

السعودية تعترض صاروخا حوثيًا فوق أبها

"دعم وليس استعراض".. أسباب زيارة السيسي للمنتخب الوطني

«زمالك لأ».. نجم المنتخب يكشف رغبته في الانضمام إلى الأهلي

بعد اتهامها باستهداف ناقلات النفط.. إيران تستدعي السفير البريطاني

ads
ads
الأكثر قراءة

اللجنة الأوليمبية: انتخابات الزمالك التكميلية باطلة وغير قانونية

أمير قطر يضع والده داخل مستشفى المجانين "فيديو"

لصعوبة الامتحان.. طالبة تلقي بنفسها من الطابق الثاني بالغردقة

بعد إصابتها به 3 مرات.. أبرز المعلومات عن مرض سالى عبدالسلام

ألبومات الصور

إعلام الأزهر يناقش مشروعات تخرج الفرقة الرابعة (صور )

بدء فرز الأصوات بانتخابات "الغرفة التجارية" بالإسكندرية

"الغرابلي" يتأكد من قوة تحمل الألواح الزجاجية لممشي حمامات كليوباترا

2200 ناخب أدلوا بأصواتهم فى انتخابات الغرفة التجارية بأسوان

رياضة

المصري سيف عيسى يتوج بذهبية بطولة لوكسمبرج المفتوحة للتايكوندو

التعادل السلبي يخيم على مباراة فنزويلا وبيرو في كوبا أمريكا

تشكيل الأرجنتين ضد كولومبيا.. ميسي يقود راقصي التانجو في كوبا أمريكا

نجم الساعة

رغبة الأسود.. هل تنقذ شخصية الكاميرون سيدورف من البداية السيئة؟

الأكثر قراءة

اللجنة الأوليمبية: انتخابات الزمالك التكميلية باطلة وغير قانونية

أمير قطر يضع والده داخل مستشفى المجانين "فيديو"

لصعوبة الامتحان.. طالبة تلقي بنفسها من الطابق الثاني بالغردقة

بعد إصابتها به 3 مرات.. أبرز المعلومات عن مرض سالى عبدالسلام

الرئيس نيوز

ننشر.. توصيات "المنتدى الإفريقي لمكافحة الفساد"

غدا.. الجنايات تستكمل محاكمة 215 متهما في "كتائب حلوان"

محمد بن سلمان يتحدث عن "الحرب" والتهديدات في المنطقة

"زايد" تتابع التجهيزات داخل المنشآت الطبية للتأمين الصحي الجديد

حكاية أول "أمم أفريقيا": تأجلت بسبب العدوان الثلاثي.. ومصر رفعت الكأس في الخرطوم

كشكول

"التعليم" تكشف حقيقة نتائج "أولى ثانوي" المتداولة على السوشيال ميديا

التعليم العالي تهنئ "عازر" لحصوله وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى لجمهورية ألمانيا

قسم الصحافة بـ"إعلام" الأزهر يناقش مشاريع تخرج 2019

"عبدالعظيم" يتابع امتحانات الشهادة الثانوية بأزهر "العريش"

هندسة الزقازيق تبدأ عملها في قرية تل روزن

الأمصار

السيسي يوقع قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي

قرار جمهوري بإضافة اختصاصات لمجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال

الشرطة الهندية تداهم 7 مواقع تابعة لأنصار داعش

الشرطة الهندية تداهم 7 مواقع تابعة لأنصار داعش

وضع رئيس الوزراء الجزائري السابق في الحبس المؤقت

مرايا الابداع

أصوات جانبية

الشاعر: أبوالقاسم الشابى

منوعات

إطلاق اسم جوني هوليداي على متنزه في فرنسا

تقنية جديدة تبعث الأمل لدى مرضى سرطان المعدة

4 تغيرات في الجسد بسبب الحياة العصرية والهواتف

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ سقوط عامل محارة من على سقالة في البحيرة

المزيد
الصحة

نقص فيتامين "ك" يضعف قدرات الحركة في الشيخوخة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎