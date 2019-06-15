القاهرة : الأحد 16 يونيو 2019
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السبت 15/يونيو/2019 - 11:14 م

الغزاوي: تأهيل عمالة الغزل والنسيج يساهم في انتشاله من الخسائر

الغزاوي: تأهيل عمالة
أسامة الشندويلي
dostor.org/2670637


قال الدكتور ابراهيم الغزاوي، خبير تطوير الشركات، إن إعلان وزارة قطاع الأعمال العام عن التعاقد مع استشاري عالمي لتدريب العاملين في قطاع الغزل والنسيج سيساهم في إحداث تنمية صناعية لقطاع الغزل والنسيج علي أعلي مستوي.

وأضاف في تصريحات لـ"الدستور" أن تأهيل عمالة الغزل والنسيج بالتوازي مع تطوير المصانع والمعدات سيعود بالنفع الإيجابي للاقتصاد المصري خاصة أن قطاع الغزل والنسيج الحكومي يحقق خسائرة ضخمة بسبب اهمال تطويره من قبل، مشيرا إلى أن الدولة جادة في تأهيل العنصر البشري بجانب تطوير المعدات القديمة في المصانع وهو توجه يحسب للقيادة السياسية التي ترغب في دعم القطاعات الحكومية المملوكة للدولة.

وتسعى وزارة قطاع الأعمال العام إلى إحداث تطوير في الشركات التابعة لها ضمن خطتها المعلنة لتحويل خسائر الشركات الخاسرة إلى ربحية وزيادة إيرادات وأرباح الشركات الرابحة مع وضع استراتيجية تستهدف منها الوزارة العمل على زيادة العائد من الناتج القومي لمنتجات الشركات التابعة لها في إطار تعظيم الاستفادة من الأصول والموارد المملوكة لها.


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