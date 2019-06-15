علا عبد الجواد رئيسة للجنة المرأة بـ"وفد الفيوم"

قررت اللجنة العامة للوفد بالفيوم، في اجتماعها مساء اليوم السبت، برئاسة عبد العظيم الباسل رئيس اللجنة العامة للحزب بالمحافظة وعضو الهيئة العليا للحزب تكليف علا عبد الجواد برئاسة لجنة المرأة بالحزب بالمحافظة، وذلك في إطار إعادة هيكلة اللجان النوعية والأمانات بحزب الوفد في الآونة الأخيرة.



وكانت اللجنة العامة للحزب بالمحافظة، عقدت اجتماعها الأسبوعي بمقر الحزب، وقررت تكليف "عبد الجواد" برئاسة لجنة المرأة خاصة بعد النشاط الذي قامت به خلال توليها رئاسة لجنة المرأة في بندر أول الفيوم والتي شهدت قيامها بعقد العديد من الندوات والمؤتمرات في قرى ومراكز المحافظة.



الجدير بالذكر أن حزب الوفد يستعد للانتخابات المجالس المحلية ومجلس النواب المقبلة بتجهيز كوادر قادرة على خوض المعركة الانتخابية خلال الفترة المقبلة.