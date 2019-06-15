الجيش الليبي ينفي إخلاء مخيم لنازحي تاورغاء

نفت غرفة عمليات سرت الكبرى التابعة للقوات المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر، مساء السبت، ما تتداوله بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن طلبها اخلاء مخيم لنازحي تاورغاء شرق منطقة هراوة الواقعة على بعد 70 كم شرقي مدينة سرت الليبية.



وقالت الغرفة في بيان، أوردته، بوابة إفريقيا الاخبارية الليبية، ننفي الأخبار المتداولة على بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص طلبها بإخلاء مخيم نازحي تاورغاء شرق مدينة هرواة خلال 72 ساعة.



وأكدت غرفة عمليات سرت الكبرى عدم وجود اي مخيم لأهالي تاورغاء في تلك المنطقة، محذرة المواطنين من بعض الصفحات والأقلام المأجورة التى تتخذ من الفتنة وترويج والاشاعات الكاذبة منهاج لها.