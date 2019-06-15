مي كساب تسافر المغرب في جولة غنائية

تسافر الفنانة مي كساب في جولة غنائية بدولة المغرب، وتعود من منها يوم 27 من الشهر الجاري حيث تقدم عدد من الحفلات هناك، وتصطحب مي في رحلتها كل من زوجها مطرب المهرجانات أوكا وصديقه أورتيجا.



وكانت مي كساب قد طرحت مؤخرًا البوم "انا لسه هنا" الذي يعيدها للساحة الغنائية بعد غياب دام لـ10 سنوات، وتعاونت مي في الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين وقام أوكا بتوزيع أغاني الألبوم بالكامل.



وتستأنف مي كساب فور عودتها من المغرب تصوير أحداث دورها في فيلم "الطيب والشرس واللعوب" مع اكرم حسني، كما تستكمل تصويؤ أحدث شخصيتها في مسلسل "اللعبة" مع شيكو وهشام ماجد والذي خرج من سباق رمضان الماضي.