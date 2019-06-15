تشكيل الأرجنتين ضد كولومبيا.. ميسي يقود راقصي التانجو في كوبا أمريكا

أعلن مدرب منتخب الأرجنتين "ليونيل سكالوني" التشكيل الأساسي لمواجهة منتخب كولومبيا في بطولة كوبا أمريكا.



ويلتقي المنتخبان في إطار منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات البطولة.



وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية عشر، بعد منتصف الليل، بتوقيت القاهرة، الواحدة بتوقيت السعودية.



ويضم التشكيل الأساسي كل من:



أرماني، سارافيا، بيزيلا، أوتامندي، تاجليافيكو، لو سيلسو، جويدو رودريجيز، باريديس، ميسي، أجويرو، دي ماريا.



وعلى دكة البدلاء:



ماركيسن، موسو، خوان فويث، بيريرا، أكونيا، موري، كاسكو، بيتزارو، دي بول، سواريز، ديبالا، مارتينيز.